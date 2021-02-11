Онищенко отреагировал на отмену масочного режима в Чечне

Масочный режим в Чечне и Удмуртии снят «не за кампанию», а на основании анализа уровня заболеваемости, сообщил бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

В Удмуртии обязательный масочный режим с 12 февраля будет носить рекомендательный характер. Обязательный масочный режим со среды отменили и в Чечне

«Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь, и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», — приводит ТАСС слова Онищенко.

Депутат также призвал вытеснять защитные меры, к которым относится ношение масок, вакцинацией и созданием прослойки коллективного иммунитета.