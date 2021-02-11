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Росстат сообщил о подорожании ряда товаров

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Инфляция в России ускорилась из-за подорожания ряда товаров, цены на которые ранее были стабильны. Потребительские цены в России в период с 2 по 8 февраля 2021 года выросли на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли — на 0,9%. В годовом выражении инфляция на 8 февраля сформировалась на уровне 5,27%.

«Ускорение инфляции связано с удорожанием отдельных еженедельно наблюдаемых товаров, динамика цен по которым неделей ранее была либо нулевой, либо отрицательной», — сообщили ТАСС в Росстате

В частности, за прошедшую неделю зафиксирован существенный рост цен на отдельные виды продовольственных (вермишель, макароны, яйца, масло сливочное, муку, печенье и чай) и непродовольственных товаров (бумагу и мыло туалетные, пеленки для новорожденных, телевизоры).

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Ускорился рост цен также на отдельные виды плодоовощной продукции (картофель, помидоры, яблоки), а также маргарин, мясо кур, сыры, сухие молочные смеси для детского питания.

Из непродовольственных товаров увеличились темпы роста цен на электропылесосы, бензин, сигареты и лекарственные препараты.

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