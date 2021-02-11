Наказание за реабилитацию нацизма ужесточили

Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и КоАП, ужесточающие наказание за реабилитацию нацизма, а также за «публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Поправки к статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) приравнивают интернет к СМИ в части ответственности за распространение информации, относящейся к оправданию нацизма. Подобная деятельность будет квалифицироваться по части 2 статьи 354.1, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до пяти лет (если это преступление совершено без использования СМИ, максимальное наказание составляет три года лишения свободы).

Поправки к КоАП касаются исключительно юридических лиц и дополняют ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) частью о реабилитации нацизма и «публичном распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». За такие нарушения юрлицам будет грозить штраф в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

«Выстрелы в прошлое — это всегда разрушение будущего. И сегодня реваншистская и коллаборационистская карта переписывания истории Второй мировой направлена именно на то, чтобы изменить будущее, те правила и процедуры, которые обеспечивают безопасность не только нашей страны, но и всего мира. Героическая роль нашего народа и советского солдата в Великой Отечественной войне — она неоспорима»,— цитирует «Коммерсантъ» автора поправок Ирину Яровую.

Она подчеркнула, что сейчас наблюдается «наступательная агрессия против правды об итогах Второй мировой, она носит антироссийский характер прежде всего».