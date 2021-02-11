Умер король порноиндустрии Ларри Флинт

Основатель и владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет, сообщил американским СМИ его брат.

Король порноиндустрии ушел из жизни в среду в больнице Лос-Анджелеса. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. Владел сетью клубов для взрослых Hustler. В 1974 году стал выпускать под одноименным названием порнографический журнал. Издание имело большой успех. Оно стало конкурентом Playboy, отличаясь гораздо более жестким содержанием.

В 1978 году во Флинта стрелял расист Джозеф Франклин. Он решил убить его из-за того, что тот пропагандировал межрасовые половые отношения. Издатель остался инвалидом и с тех пор передвигался в инвалидной коляске.

В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта. Флинта в нем сыграл актер Вуди Харрельсон. Режиссером картины выступил легендарный Милош Форман.