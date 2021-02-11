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Россия призвала США прекратить бряцать оружием в Черном море

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Airman Benjamin Dennis, U.S. Navy

Россия потребовала от США «прекратить безрассудное бряцание оружием» в Черном море, сообщило российское посольство в Вашингтоне. Речь идет о маневрах американских кораблей у российских границ.

«Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве», — говорится в заявлении дипломатов.

В российском посольстве отметили, «похоже, американскому Шестому флоту ВМС США не терпится найти врага в Черном море. Он отчаянно ищет предлог — теперь открыто, под прикрытием военных учений — для наращивания своего присутствия в регионе».

Пресс-служба Шестого флота сообщила, что корабли ВМС США и Турции при поддержке турецких истребителей F-16 провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника.

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