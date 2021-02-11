НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко созвал белорусов на всенародное собрание

Источник:
Sibnet.ru
271 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Всебелорусское народное собрание начнет свою работу в Минске 11 февраля, в нем примут участие почти 2,4 тысяч делегатов со всей страны. Оно должно стать площадкой для обсуждения основной повестки развития Белоруссии.

Мероприятие в столице Белоруссии продлится два дня, официально на форуме подведут итоги прошедшей пятилетки и рассмотрят программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Девизом станут слова: «Единство. Развитие. Независимость».

В первый день работы форума президент республики Александр Лукашенко выступит с двухчасовым обращением, в ходе которого изложит свой взгляд на происходящие в стране процессы и перспективы ее развития.

Также ожидается, что Лукашенко выступит с заключительной речью во второй день форума, а затем пообщается с его участниками. Ранее глава государства сообщил, что планирует предложить на народном собрании несколько новшеств, касающихся управления страны.

На двухдневный форум съезжаются делегаты изо всех регионов страны: представители всех ветвей власти, различных отраслей производства и бизнеса, социальной сферы. Кроме этого, среди участников рабочие, фермеры, военнослужащие, студенты, пенсионеры.

Координационный совет белорусской оппозиции, который требует проведения новых президентских выборов, отказался от участия в форуме. Оппозиционеры считают мероприятие нелегитимным и призывают Запад включить делегатов форума в санкционные списки.

Еще по теме
Байден изучит беседы Трампа с Путиным
Лавров определил роль России в мире
США весной закроют свое генконсульство во Владивостоке
Сенат США запустил процедуру импичмента Трампа
смотреть все
Политика #Мир
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Россия призвала США прекратить бряцать оружием в Черном море
Наказание за реабилитацию нацизма ужесточили
Росстат сообщил о подорожании ряда товаров
Онищенко отреагировал на отмену масочного режима в Чечне
Подробности
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
Байкал стал ловушкой для космической информации
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти допустили МЧМ-2023 в Новосибирске без станции «Спортивной»
Сибирь 11.02.2021 09:40
Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик в Новосибирске
Сибирь 10.02.2021 21:41
Адвокат потерпевших в деле Шамсутдинова объяснил поступок срочника
Сибирь 10.02.2021 19:20
Красноярского депутата задержали за помощь в получении взятки
Сибирь 10.02.2021 16:42
Самое популярное
Кофе оказался природным антибиотиком
6419
Китай похоронил танковую промышленность Украины
4519
Защита Кляйна попросила остановить следствие на время лечения
4288
Школьница бросила учебу и разбогатела на интимных фото
3661
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия призвала США прекратить бряцать оружием в Черном море
Наказание за реабилитацию нацизма ужесточили
Росстат сообщил о подорожании ряда товаров
Онищенко отреагировал на отмену масочного режима в Чечне
Актуальные темы
Дорожные войны
38
Раскопали в Сибири
66
На грани науки
113
Человек и еда
50
О любви и нравах
84
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Каралька молока

P.S. "Супруга политика Алексея Навального Юлия покинула Россию, она улетела из московского аэропорта...

Иркут 69

Запугать и разорить - вот все их планы.

Иркут 69

Вопрос в том, как квалифицируется сегодня термин "сопротивление сотруднику ОВД при исполнении"... Норма...

muilan

Просто нормальным рабочим надо создать нормальные условия, а эти живут в сараях при колхозах, едят один...
Sibnet.Ru