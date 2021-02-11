Лукашенко созвал белорусов на всенародное собрание

Всебелорусское народное собрание начнет свою работу в Минске 11 февраля, в нем примут участие почти 2,4 тысяч делегатов со всей страны. Оно должно стать площадкой для обсуждения основной повестки развития Белоруссии.

Мероприятие в столице Белоруссии продлится два дня, официально на форуме подведут итоги прошедшей пятилетки и рассмотрят программу социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Девизом станут слова: «Единство. Развитие. Независимость».

В первый день работы форума президент республики Александр Лукашенко выступит с двухчасовым обращением, в ходе которого изложит свой взгляд на происходящие в стране процессы и перспективы ее развития.

Также ожидается, что Лукашенко выступит с заключительной речью во второй день форума, а затем пообщается с его участниками. Ранее глава государства сообщил, что планирует предложить на народном собрании несколько новшеств, касающихся управления страны.

На двухдневный форум съезжаются делегаты изо всех регионов страны: представители всех ветвей власти, различных отраслей производства и бизнеса, социальной сферы. Кроме этого, среди участников рабочие, фермеры, военнослужащие, студенты, пенсионеры.

Координационный совет белорусской оппозиции, который требует проведения новых президентских выборов, отказался от участия в форуме. Оппозиционеры считают мероприятие нелегитимным и призывают Запад включить делегатов форума в санкционные списки.