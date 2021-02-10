Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?

Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, который предусматривает крупные штрафы за несоблюдение закона о «суверенном Интернете». Документ призван защитить Рунет от внешних воздействий, но эксперты видят в нем риски для бизнеса и простых пользователей. Чем грозит очередное ужесточение правил?

Президент Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета 1 мая 2019 года. Документ частично вступил в силу в ноябре 2019 года, его основные нормы должны заработать в 2021 году. Но эксперты сомневаются, что систему запустят в установленные сроки — в стране 11 тысяч операторов связи, которым не хватает спецоборудования.

Штрафы ускорят изоляцию Рунета?

Закон о «суверенном Интернете» под номером 90-ФЗ получил логическое продолжение — Госдума одобрила пакет поправок в КоАП, предусматривающий штрафы за неисполнение его требований. Де-факто операторов подталкивают к скорейшему выполнению 90-ФЗ, основные нормы которого вступили в силу 1 января 2021 года.

Согласно новому законопроекту, если операторы связи не захотят устанавливать оборудование, необходимое для противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета на территории России, то их оштрафуют. Наказание также грозит иностранным платформам, блокирующим российские СМИ.

Для операторов штрафы составят от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма удвоится от 600 тысяч до одного миллиона рублей. За неисполнение требований уполномоченных органов, ведущих оперативную деятельность, юридические лица заплатят от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, повторное нарушение грозит штрафом до 6 миллионов рублей.

Законопроект включает в себя поправку о штрафах для владельцев информационных ресурсов, нарушающих права и свободы граждан России. По этой статье юридическим лицам грозят штрафы от 600 тысяч до одного миллиона рублей, за повторное нарушение — до 3 миллионов рублей.

Генпрокуратура по согласованию с МИД России теперь может присваивать статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека». Его получат владельцы информационных ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Речь идет об иностранных платформах — ранее YouTube, Facebook и Twitter неоднократно удаляли сообщения российских политиков и СМИ на своих страницах. Кроме штрафов, Роскомнадзор получит право блокировать или замедлять трафик ресурсов-нарушителей.

Зачем нужен суверенный интернет?

Ключевое требование к операторам — обязательное внедрение системы DPI. Технология Deep Packet Inspection умеет анализировать содержимое трафика и фильтровать его по заданным критериям. При необходимости оборудование DPI может управлять скоростью передачи данных, замедляя или полностью блокируя работу любых ресурсов в Сети.

Существующие блокировки, которые операторы применяют по приказу Роскомнадзора, неэффективны из-за наличия VPN и постоянной смены IP–адресов. Например, двухлетняя блокировка мессенджера Telegram оказалась безрезультатной, сервис продолжил работу в России, вынудив власти отменить наложенные ограничения.

Новая структура Рунета позволит Роскомнадзору значительно расширить полномочия. Ведомство получит полную карту точек обмена трафиком и после установки оборудования сможет централизованно блокировать даже зашифрованные каналы к любому ресурсу без привлечения операторов. Фактически, государство станет полноценным регулятором национальной Сети.

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Кроме этого, в 2021 году должна будет заработать национальная система доменных имен, которая призвана защитить от потенциально возможного изъятия доменов «ru» и «рф» в случае отзыва сертификатов со стороны международных структур. Такая структура станет дубликатом действующей DNS.

После полного развертывания системы государство при возникновении угрозы сможет быстро «выключить» весь внешний интернет, оставив работоспособную суверенную Сеть внутри страны. Иностранным ресурсам для продолжения работы в России в такой ситуации потребуется размещение своих серверов в российских дата-центрах.

Официально реформа проводится ради стабильной работы Рунета на случай западных сетевых санкций, а также централизованного мониторинга и защиты граждан от информации, запрещенной к распространению на территории России. Критики уверены, что в реальности государство пытается отгородиться от глобальной Сети по примеру китайского «Золотого щита».

Что говорят эксперты?

Парламентская оппозиция законопроект раскритиковала. На слушаниях депутат от ЛДПР Сергей Иванов отметил, что государство намерено уподобить российский интернет «великому китайскому файерволу». «В конце концов, как бы вы ни пыжились, прогресс не стоит на месте, и скоро мы будем получать интернет со спутника», — цитирует парламентария Znak.com.

Реформа вызвана тем, что операторы связи тормозят реализацию закона, заявил «Газете.Ru» член Общественной палаты РФ Александр Малькевич: «У нас в стране 11 тысяч различных операторов связи, поэтому, конечно, есть и те, кто неохотно исполняет закон. Сам закон есть, а меры ответственности за его неисполнение не прописаны. Это неправильно».

Директор по стратегическим проектам Института исследований Интернета Ирина Левова считает поправки в КоАП «преждевременными». «Оборудование еще в процессе установки, оно недостаточно протестировано. Поэтому введение ответственности логично как нормативный шаг, но с организационной точки зрения и сроков это преждевременно», — цитирует эксперта News.ru.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал РБК, что смысл ужесточения правил неясен, так как системы DPI операторам предоставляет государство, а его сертификация ведется с задержками, в результате у бизнеса просто нет возможности установить обязательное оборудование.

Кроме этого, оборудование на сетях операторов потенциально может собирать огромные объемы личных данных, в том числе историю браузера, при этом по закону ответственность за это никто не несет, информация может попасть в третьи руки, подчеркнул Казарян. Операторам в такой ситуации от государства нужны не штрафы, а доработка законов.