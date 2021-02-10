Школьникам запретили пользоваться смартфонами для учебы 

Несовершеннолетним теперь запрещено пользоваться смартфонами в образовательных целях, соответствующие санитарные правила утвердил Роспотребнадзор, сообщила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.

Новые правила уточняют требования к электронным средствам обучения. В них отмечается, что для учебы подходят планшеты, ноутбуки, моноблоки и интерактивные доски, смартфоны в этот список не входят.

Однако школьники могут брать с собой в учебное заведение мобильные телефоны для общения и связи с родителями, запрета на такое использование гаджетов в российских образовательных учреждениях нет.

Эксперты ведомства объясняют запрет вредным воздействием на глаза — использование смартфона в учебных целях потенциально опасно из-за слишком маленького экрана. По мнению специалистов, размер шрифта и расстояние от глаз до дисплея смартфона не соответствуют санитарным нормам.