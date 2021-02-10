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Школьникам запретили пользоваться смартфонами для учебы 

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Несовершеннолетним теперь запрещено пользоваться смартфонами в образовательных целях, соответствующие санитарные правила утвердил Роспотребнадзор, сообщила начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.

Новые правила уточняют требования к электронным средствам обучения. В них отмечается, что для учебы подходят планшеты, ноутбуки, моноблоки и интерактивные доски, смартфоны в этот список не входят.

Однако школьники могут брать с собой в учебное заведение мобильные телефоны для общения и связи с родителями, запрета на такое использование гаджетов в российских образовательных учреждениях нет.

Эксперты ведомства объясняют запрет вредным воздействием на глаза — использование смартфона в учебных целях потенциально опасно из-за слишком маленького экрана. По мнению специалистов, размер шрифта и расстояние от глаз до дисплея смартфона не соответствуют санитарным нормам.

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Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

anubis77

Хватит уже убеждать всех в своей кончености, все и так в курсе.

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...

muilan

Просто нормальным рабочим надо создать нормальные условия, а эти живут в сараях при колхозах, едят один...
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