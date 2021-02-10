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Китайская станция вышла на орбиту Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-1» достигла орбиты Марса, сообщает Китайское национальное космическое управление.

Аппарат при подлете к Красной планете совершил сложный маневр — он развернулся двигателями по направлению движения, создал давление в топливных баках, запустил двигатель и отработал точно рассчитанное время.

Двигатель зонда работал 15 минут, что позволило аппарату замедлиться. Теперь пятитонный космический зонд должен выйти на марсианскую эллиптическую орбиту с периодом обращения десять дней.

Предполагается, что в мае спускаемый аппарат с марсоходом на борту совершит мягкую посадку на поверхность, после чего приступит к исследованию планеты. Главная цель исследователей — найти возможные признаки жизни на Марсе.

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