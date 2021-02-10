Жена Навального покинула Россию

Супруга политика Алексея Навального Юлия покинула Россию, она улетела из московского аэропорта «Домодедово» рейсом во Франкфурт-на-Майне.

Причины ее отъезда пока неизвестны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ее адвокат Светлана Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев сказали ТАСС, что не знают об отъезде Юлии Навальной из России.

Согласно данным сервиса SkyScanner, 10 февраля по маршруту Москва — Франкфурт-на-Майне вылетел единственный рейс Lufthansa, он покинул российский аэропорт в 16.15 по московскому времени.

Навального 17 января задержали после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение. Оппозиционера обвинили в нарушении обязательств условного освобождения, назначив ему два года и восемь месяцев колонии.