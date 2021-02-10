Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик в Новосибирске

Маршрутка №324 в среду столкнулась с грузовиком в Новосибирске, пять пассажиров после ДТП попали в больницу, сообщает УГИБДД по городу.

В 19.45 по местному времени маршрутный автобус 324 маршрута, двигался со стороны Толмачево в сторону Новосибирска. Возле дома на улице Толмачевское шоссе, 33/1 маршрутка столкнулась с грузовым автомобилем Mercedes, который двигался задним ходом с прилегающей территории на дорогу.

В результате ДТП пять пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу. Все пострадавшие находятся в сознании.