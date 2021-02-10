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Новая прошивка MIUI для Xiaomi разочаровала пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Partydoos / CC BY-SA 4.0

Новейшая глобальная версия оболочки MIUI 12.5 для смартфонов Xiaomi оказалась урезанной по сравнению с китайским аналогом, выяснили пользователи.

Ранее Xiaomi официально представила фирменную оболочку для Android MIUI 12.5, которая предназначена для глобального рынка. Первые тесты показали, что оболочка в глобальном варианте страдает от недостаточной оптимизации, пишет NotebookCheck.

Так, энергопотребление и использование оперативной памяти в китайской версии MIUI 12.5 существенно ниже. Кроме этого, в глобальной версии MIUI 12.5 оказались вырезаны новые функции, присутствующие в локальной версии для китайского рынка.

Например, из оболочки исчезли режим MIUI+ для работы с компьютером, подборка новых системных звуков и анимация, а также система тактильной обратной связи. Отмечается, что сравнение двух версий разочаровало пользователей и экспертов.

Компания Xiaomi запланировала распространение новой версии MIUI на второй квартал 2021 года. Среди моделей, которые первыми получат обновление Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11.

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Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

anubis77

Хватит уже убеждать всех в своей кончености, все и так в курсе.

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...

c2h5oh76

ты че не можешь выбрать какую обувь теперь носить?
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