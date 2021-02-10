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Чечня отменила масочный режим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

В Чеченской республике отменили обязательное ношение масок в общественных местах, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram.

«При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины», — написал он.

Кадыров уточнил, что решение было принято после тщательного изучения эпидемиологической обстановки, которая «складывается благоприятным образом». Он также добавил, что будут сняты ограничений по передвижению через границы республики.

«Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону. Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с COVID. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», — подчеркнул глава республики.

Ранее обязательный масочный режим отменили в Удмуртии, регион стал первым в России, снявшим данное ограничение. Эксперты предполагают, что все субъекты смогут отказаться от масочного режима ближе к лету.

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