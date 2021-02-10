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Американский студент выпил литр водки и напал на патруль в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Осужденный за нападение на российских полицейских студент из США Тревор Рид заявил, что перед инцидентом выпил литр водки, следует из оглашенного Мосгорсудом постановления о назначении американцу психиатрической экспертизы.

«Сам Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до него он выпил около 1 литра водки, вел себя неадекватно», — цитирует постановление судьи «Интерфакс».

В документе также отмечается, что для оценки психического состояния осужденного на момент нападения на силовиков необходимо провести амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

В ходе экспертизы специалистам предстоит ответить, страдает ли американский студент алкоголизмом или наркоманией, есть ли у него какие-либо психические расстройства или особенности, которые могли бы оказать влияние на его поведение.

30 июля 2020 года суд признал студента виновным в применении насилия в отношении представителей власти и назначил Риду девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тысяч рублей в пользу двоих потерпевших полицейских.

Согласно делу, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот напал на патруль.

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Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

anubis77

Хватит уже убеждать всех в своей кончености, все и так в курсе.

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...

c2h5oh76

ты че не можешь выбрать какую обувь теперь носить?
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