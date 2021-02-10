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Летучие мыши оказались непричастны к передаче коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U. S. Fish and Wildlife Service

Коронавирус вряд ли могли занести на рынок в китайском Ухане летучие мыши, к такому выводу эксперты ВОЗ, посетившие Китай с исследовательской миссией. Животное, ставшее источником инфекции, пока не установлено.

Ученые считают, что собранные данные «оправдывают» летучих мышей, которых ранее считали виновниками вспышки, передает AFP. Кроме этого, не удалось установить, как именно коронавирус попал в китайский Ухань.

Некоторые случаи заражения не подтвердили связь с рынком морепродуктов. Кроме того, специалисты не смогли обнаружить в природе Китая «дикий» коронавирус — предок SARS-CoV-2, который мог мутировать после передачи человеку.

На минувшей неделе эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили в Ухане институт вирусологии, несколько рынков и две больницы, лечившие зараженных. В частности, им не удалось найти доказательств, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года.

Тема: Коронакризис
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Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

anubis77

Хватит уже убеждать всех в своей кончености, все и так в курсе.

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...

Maniac.

Аборты... ? ... Ну девкам надо секасом с умом заниматься, а мужикам думать о последствиях. Ну и да, такая...
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