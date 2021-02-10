Летучие мыши оказались непричастны к передаче коронавируса

Коронавирус вряд ли могли занести на рынок в китайском Ухане летучие мыши, к такому выводу эксперты ВОЗ, посетившие Китай с исследовательской миссией. Животное, ставшее источником инфекции, пока не установлено.

Ученые считают, что собранные данные «оправдывают» летучих мышей, которых ранее считали виновниками вспышки, передает AFP. Кроме этого, не удалось установить, как именно коронавирус попал в китайский Ухань.

Некоторые случаи заражения не подтвердили связь с рынком морепродуктов. Кроме того, специалисты не смогли обнаружить в природе Китая «дикий» коронавирус — предок SARS-CoV-2, который мог мутировать после передачи человеку.

На минувшей неделе эксперты Всемирной организации здравоохранения посетили в Ухане институт вирусологии, несколько рынков и две больницы, лечившие зараженных. В частности, им не удалось найти доказательств, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года.