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Зафиксирован редчайший распад «частицы Бога»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DJANDYW.COM / Attribution-ShareAlike License

Очень редкий распад бозона Хиггса зафиксировали ученые коллаборации ATLAS на Большом адронном коллайдере, сообщается на сайте CERN. Бозоны Хиггса, которые прозвали «частицами Бога», были открыты в 2012 году, с тех пор за ними тщательно наблюдают.

Новое зафиксированное явление известно как распад Далитца, при котором бозон Хиггса распадается на два лептона и фотон. Это один из самых редких распадов этой эфемерной частицы, который когда-либо наблюдался на Большом адронном коллайдере, обычно он распадается на пару b-кварков.

Наблюдение за редким распадом бозона Хиггса на фотон и лептонную пару позволит физикам изучить так называемую CP-симметрию или комбинированную четность. Известно, что СР-симметрия нарушается в некоторых процессах слабого распада.

Распад бозона Хиггса на три частицы позволит физикам лучше понять причины нарушения четности и обнаружить признаки существования Новой физики за пределами Стандартной модели.

Бозон Хиггса — элементарная частица, квант поля Хиггса, возникающий в Стандартной модели физики элементарных частиц вследствие хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии. Существование такой частицы долгое время оспаривалось.

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