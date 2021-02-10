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Бытовая электроника резко подорожала в России

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бытовая электроника с начала года подорожала на 5–20% в зависимости от категории товара, рассказал руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинк» Николай Петров. По его словам, техника начала расти в цене еще в прошлом году и продолжит в дальнейшем.

На мировом рынке сейчас дефицит основных компонентов для электроники — матриц, памяти, экранов, особенно видеокарт. 80% этих деталей производится в Китае, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. В отрасли считают, что из-за дефицита чипов рост цен на устройства может составить до 50%

Это основная причина подорожания продукции. Производство сократили в первую волну коронавируса в начале прошлого года, и его не получается нарастить сразу. Большая часть поставок электроники поступит в Россию только в марте-мае, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Закупочные цены на электронику в Китае уже выросли на 10–15%. А проблемы с логистикой добавляют еще 2–3% к цене, прокомментировал аналитик. По его оценке, в зависимости от сегмента электроника подорожает на величину от 10% до 40% в течение 2021 года. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40–50%, ожидает Эльдар Муртазин.

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