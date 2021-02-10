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Глава Renault высказался о «Ниве-3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Новую «Ниву» (следующее поколение Lada Niva Legend) можно сравнить с Land Rover Defender и Suzuki Jimny, а ее ретродизайн привлечет потребителей в России, сообщил исполнительный директор Groupe Renault Лука де Мео.

«Наше понимание Нивы как технического продукта — это конструкция для экстремальных условий и интенсивного использования. В общем, что-то вроде Defender или Suzuki Jimny. Будут понижающая передача, высокий клиренс и очень хороший угол въезда для использования на бездорожье», — заявил де Мео в интервью Automotive News Europe.

По его словам, ретродизайн «Нивы-3», отсылающий к образу классической модели, должен зажечь интерес потребителей к бренду Lada в России. Он сравнил это с возрождением модели 500 у Fiat.

Новую «Ниву» он охарактеризовал как маленький, простой и практичный автомобиль. Целевыми рынками для него также станут Евросоюз и Латинская Америка. Например, в Швейцарии и Австрии, где «у потребителя есть горное шале, и единственный путь добраться до него — это по бездорожью».

Модель собираются производить не только под маркой Lada, но и под брендом Renault, правда, с серьезными отличиями в дизайне. Такой автомобиль нужен для тех рынков, где не очень хорошо знают Lada— в Северной Африке и Азии.

Тема: Русские машины
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