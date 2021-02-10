Красноярского депутата задержали за помощь в получении взятки

Следователи задержали депутата Заксобрания Красноярского края от КПРФ Евгения Козина, его подозревают в посредничестве при передаче взятки сотруднице мэрии города на сумму более 6 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи расследуют дело о получении взяток заместителем руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска Ириной Тюриной в размере около 6,2 миллиона рублей.

Она через двух помощников искала арендаторов для нежилых помещений на улице Мичурина. За взятку она позволила получить фирме договор аренды помещений по заниженной стоимости в размере около одного миллиона рублей.

По данным СК, Козин согласился найти арендатора, который согласится на такую схему. В этом ему, по версии следователей, помогал депутата Горсовета Иван Азаренко, он тоже привлечен к уголовной ответственности.

Следствие будет просить у суда арестовать депутата, чтобы он не уничтожил улики и не скрылся. Депутату за посредничество грозит до 12 лет лишения свободы.