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Красноярского депутата задержали за помощь в получении взятки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Заксобрание Красноярского края

Следователи задержали депутата Заксобрания Красноярского края  от КПРФ Евгения Козина, его подозревают в посредничестве при передаче взятки сотруднице мэрии города на сумму более 6 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи расследуют дело о получении взяток заместителем руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска Ириной Тюриной в размере около 6,2 миллиона рублей.

Она через двух помощников искала арендаторов для нежилых помещений на улице Мичурина. За взятку она позволила получить фирме договор аренды помещений по заниженной стоимости в размере около одного миллиона рублей.

По данным СК, Козин согласился найти арендатора, который согласится на такую схему. В этом ему, по версии следователей, помогал депутата Горсовета Иван Азаренко, он тоже привлечен к уголовной ответственности.

Следствие будет просить у суда арестовать депутата, чтобы он не уничтожил улики и не скрылся. Депутату за посредничество грозит до 12 лет лишения свободы.

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