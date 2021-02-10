Клара Новикова из «Аншлага» выступит в Новосибирской филармонии

Новосибирцы первыми увидят номера новой концертной программы
эстрадной артистки Клары Новиковой. Она выступит в Новосибирской филармонии 21
февраля, сообщила пресс-служба учреждения.
В программе вечера — лучшие миниатюры прошлых лет,
импровизации и монологи, любимые истории и анекдоты, всеми любимая «Тетя Соня»
и многое другое в исполнении признанной артистки юмористического жанра, уже
давно снискавшую зрительскую любовь.
Юбилейный концерт Клары Новиковой не обойдется без премьер.
Зрители получат уникальную возможность увидеть первыми новые номера и услышать
шутки, которые еще не успели прозвучать в эфире телевизионных каналов.
Концерт Клары Новиковой пройдет в Новосибирской филармонии
21 февраля в 18.00 в концертном зале имени Каца. Цена билета от 500 до 1200
рублей.