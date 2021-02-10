Новосибирцы в феврале чаще тратили деньги на автоуслуги и развлечения

Новосибирцы на первой неделе февраля потратили на 16% больше денег, чем в прошлом году, при этом выросли расходы на автоуслуги и развлечения, сообщает аналитический проект Tinkoff CoronaIndex.

Новосибирцы на 16% активнее тратили деньги, чем в прошлом году, при этом сам круг статей расходов стал уже. За первую неделю февраля в Новосибирской области выросли расходы на автоуслуги на 89% по сравнению с неделей прошлого года. Развлечения также обошлись новосибирцам дороже на 15%, чем в прошлом году.

«На разнообразие потребительских трат влияют сразу несколько факторов, и рост цен — лишь один из них. Можно наблюдать определенное снижение активности со стороны продавцов. Прежде всего, серьезно сузился предлагаемый ассортимент», — сказала доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Любовь Храпылина.

Она отметила, что к маю потребительская активность по разным группам товаров не только возрастет, но и будет стимулировать продавцов работать с населением, обеспечивая его более широким ассортиментом и удобными для клиентов способами взаимодействия.