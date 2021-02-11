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Фильм «Родные» с Буруновым выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Родные»

Фильм-путешествие с Сергеем Буруновым «Родные» выходит в широкий прокат. В комедии снялись известные актеры и музыканты, а одна из главных ролей досталась уроженке Томска Катерине Беккер.

Сюжет построен на путешествии семьи на Грушинский фестиваль. Дело в том, что однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: выступить на фестивале со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию.

В пути героев ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча которую главный герой ждал двадцать лет.

Кроме Бурунова в фильме режиссера Ильи Аксенова снялись Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова и Никита Павленко.

Катерина Беккер — родилась и жила до 13 лет в Томске. Роль, доставшаяся ей в фильме «Родные», стала первой крупной актерской работой в ее карьере. Беккер рассказала Sibnet.ru, что съемки в картине разделили ее жизнь на до и после.

Также актриса сказала, что в «Родных» появятся известные музыканты в роли камео — Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Митяев.

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