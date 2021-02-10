Серена Уильямс объяснила костюм «одноногой кошки»

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о новом костюме, в котором выступает на Australian Open. Его уже назвали нарядом «одноногой кошки».

Уильямс выступает на турнире Большого шлема в ярком обтягивающем комбинезоне с одной штаниной. Его цветовая гамма — черный, розовый и красный. Наряд назвали костюмом «одноногой кошки» по аналогии с черным трико, который теннисистка надела на Roland Garros в 2018 году и объявила «костюмом кошки».

«Меня вдохновила легкоатлетка Флоренс Гриффит-Джойнер — замечательная спортсменка моего детства. Она постоянно меняла стиль и выбирала удивительные наряды. Мы с дизайнерами взяли ее за образец. Мы немного поменяли ее образы — и вышло очень круто»», — прокомментировала Уильямс после первого матча.

В интервью изданию The West Australian она добавила, что костюм невероятно легкий, дышащий, перфорированный. «Он настолько легкий, что мне необходимо убедиться, надела ли я нижнее белье», — заявила спортсменка.

На Australian Open Уильямс прошла в третий круг турнира, где встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.