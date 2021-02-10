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Первый российский дрон-охотник успешно прошел испытания

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Концерн «Алмаз-Антей»

Концерн «Алмаз-Антей» завершил испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника.

«Летные испытания модернизированной версии "Волка-18", включавшие реальное поражение дронов-мишеней, успешно завершены. Беспилотник был существенно доработан. На государственные испытания планируем выйти в этом году», — рассказал РИА Новости представитель концерна.

Сейчас серьезную угрозу и требуют особых средств перехвата ударные мини-беспилотники, зачастую это обычные квадрокоптеры с прикрепленной взрывчаткой. Для уничтожения их и предназначен «Волк-18».

дрон-охотник представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до шести килограммов и размерами 60 на 60 сантиметров. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 минут.

«Волк-18» выводится в район перехвата по внешнему указанию. Он вооружен тремя сеткометами, выстреливающие сетки в дроны противника. Если аппарат не достигает результата, использовав все заряды, предусмотрена функция тарана.

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