Минсельхоз запросил гастарбайтеров для полевых работ

Российские аграрии обеспокоены нехваткой иностранных рабочих для сезонных работ в 2021 году. У местных жителей мало опыта и они не хотят работать даже за повышенную плату.

О привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили представители регионов и сами сельхозпроизводители, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза.

Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок. Закрытие границ остановило потоки трудовой миграции и создало риски для сельского хозяйства, считают эксперты.

Местные жители не стремятся на полевые работы из-за тяжелых условий труда. Кроме того, у них соответствующего опыта и минимальных специализированных знаний по сравнению с бригадами из стран ближнего зарубежья — в основном, из Узбекистана и Таджикистана.