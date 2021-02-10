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Знаменитую водонапорную башню в Новосибирске передадут музею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Столетняя водонапорная башня в Октябрьском районе Новосибирска перейдет в ведение городского музея, ее планируют реставрировать, сообщила мэрия.

Водонапорная башня комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» находится на пересечении улиц Коммуностроевской и Декабристов. Ее построили 1912-1915 годах.

В 2019 году заброшенное здание признали муниципальной собственностью. Сейчас готовятся документы для передачи башни в оперативное управление музею Новосибирска, сказано в ответе мэрии на запрос Sibnet.ru. Музей получил задание провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

«Определяются источники финансирования по проведению технического обследования здания, проведению противоаварийных работ по кровле, находящейся в неудовлетворительном состоянии, разработке проектной документации по реставрации», – говорится в ответе.

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Ранее в башне хотели сделать музей, но пока этот вопрос остается открытым, уточнили власти города. Реставрация здания и приспособление помещений требуют значительных затрат.

«В тоже время существующая инфраструктура, отсутствие подъезда, необходимость обеспечения требований по безопасности посетителей, не позволяют организовать в настоящее время музейное обслуживание», – сказано в сообщении.

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jeryakob

а еще оффшоры мешают , дворцы , яхты и зарплаты 5 млн в месяц

Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

all busy

"При этом большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им потребуется...

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...
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