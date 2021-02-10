Знаменитую водонапорную башню в Новосибирске передадут музею

Столетняя водонапорная башня в Октябрьском районе Новосибирска перейдет в ведение городского музея, ее планируют реставрировать, сообщила мэрия.

Водонапорная башня комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги» находится на пересечении улиц Коммуностроевской и Декабристов. Ее построили 1912-1915 годах.

В 2019 году заброшенное здание признали муниципальной собственностью. Сейчас готовятся документы для передачи башни в оперативное управление музею Новосибирска, сказано в ответе мэрии на запрос Sibnet.ru. Музей получил задание провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

«Определяются источники финансирования по проведению технического обследования здания, проведению противоаварийных работ по кровле, находящейся в неудовлетворительном состоянии, разработке проектной документации по реставрации», – говорится в ответе.

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Ранее в башне хотели сделать музей, но пока этот вопрос остается открытым, уточнили власти города. Реставрация здания и приспособление помещений требуют значительных затрат.

«В тоже время существующая инфраструктура, отсутствие подъезда, необходимость обеспечения требований по безопасности посетителей, не позволяют организовать в настоящее время музейное обслуживание», – сказано в сообщении.