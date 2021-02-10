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Круглогодичный уличный термальный бассейн построят в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Красноярска

Круглогодичный открытый термальный бассейн построят в Красноярске до 2022 года, сообщает администрация города.

«Красноярские термы» с уличным термальным бассейном и оздоровительными банными процедура откроют в 2022 году возле парка «Сибэлектросталь».

«Открытый круглогодичный бассейн в сибирском городе звучит фантастично, но в нескольких уральских городах такой проект уже успешно реализован. Уверен, что термы придутся по душе горожанам», — отметил мэр Красноярска Сергей Еремин.

В Красноярске также строят аквапарк, который по своим размерам должен будет стать самым большим за Уралом, сместив новосибирский «Аквамир». В Красноярске аквапарк сдадут к 2024 году.

Тема: Туризм в Сибири
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jeryakob

а еще оффшоры мешают , дворцы , яхты и зарплаты 5 млн в месяц

Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

all busy

"При этом большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им потребуется...

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...
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