Круглогодичный уличный термальный бассейн построят в Красноярске

Круглогодичный открытый термальный бассейн построят в Красноярске до 2022 года, сообщает администрация города.

«Красноярские термы» с уличным термальным бассейном и оздоровительными банными процедура откроют в 2022 году возле парка «Сибэлектросталь».



«Открытый круглогодичный бассейн в сибирском городе звучит фантастично, но в нескольких уральских городах такой проект уже успешно реализован. Уверен, что термы придутся по душе горожанам», — отметил мэр Красноярска Сергей Еремин.

В Красноярске также строят аквапарк, который по своим размерам должен будет стать самым большим за Уралом, сместив новосибирский «Аквамир». В Красноярске аквапарк сдадут к 2024 году.