НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Опьяневшую от поцелуев мужа даму за рулем лишат прав в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Инспекторы ДПС остановили женщину за рулем машины с признаками опьянения, она объяснила запах тем, что ее целовал пьяный муж, сообщает УГИБДД по Хакасии.

Ночью инспекторы ДПС в Усть-Абакане остановили автомобиль Toyota Carib. За рулем находилась женщина. Проверяя документы, у полицейских возникли подозрения, что 33-летняя жительница Черногорска нетрезва.

«Пройти тест на алкоголь дама согласилась, но при этом отрицала употребление спиртного, предположив, что запах алкоголя связан с тем, что ее зацеловал нетрезвый супруг. Подобную версию опьянения за долгие годы службы инспекторы услышали впервые», — говорится в сообщении.

Показание прибора подтвердило подозрение инспекторов. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,81 мг/литр.

Теперь за управление транспортным средством женщина ответит в суде. В соответствии с законодательством ей грозит лишение права управления сроком до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Еще по теме
Женщина в Кузбассе выжила, проведя 10 часов под снегом
Житель Алтая попался на продаже краснокнижной рыбы
Мужчина погиб во время уборки снега в Томске
Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства
смотреть все
Хакасия #ЧП #Курьезы
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Сенат США запустил процедуру импичмента Трампа
Минсельхоз запросил гастарбайтеров для полевых работ
Депутаты одобрили поездки детей-«зайцев»
Подробности
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
•
Байкал стал ловушкой для космической информации
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Как тебе такое, Маск: Россия построит космический суперкорабль
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Знаменитую водонапорную башню в Новосибирске передадут музею
Сибирь 10.02.2021 14:11
Круглогодичный уличный термальный бассейн построят в Красноярске
Сибирь 10.02.2021 14:09
Опьяневшую от поцелуев мужа даму за рулем лишат прав
Сибирь 10.02.2021 13:52
Ургант пошутил о скандале вокруг зарплаты ученой из Новосибирска
Сибирь 10.02.2021 13:03
Самое популярное
Кофе оказался природным антибиотиком
6239
Китай похоронил танковую промышленность Украины
4321
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
4068
Защита Кляйна попросила остановить следствие на время лечения
3905
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Сенат США запустил процедуру импичмента Трампа
Минсельхоз запросил гастарбайтеров для полевых работ
Депутаты одобрили поездки детей-«зайцев»
Актуальные темы
Дела Навального
202
Бывший СССР
36
Человек и космос
88
Русские машины
36
Климатические войны
43
Подробности
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Байкал стал ловушкой для космической информации
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
Как тебе такое, Маск: Россия построит космический суперкорабль
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

а еще оффшоры мешают , дворцы , яхты и зарплаты 5 млн в месяц

Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

all busy

"При этом большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им потребуется...

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...
Sibnet.Ru