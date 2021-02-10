Опьяневшую от поцелуев мужа даму за рулем лишат прав в Хакасии

Инспекторы ДПС остановили женщину за рулем машины с признаками опьянения, она объяснила запах тем, что ее целовал пьяный муж, сообщает УГИБДД по Хакасии.

Ночью инспекторы ДПС в Усть-Абакане остановили автомобиль Toyota Carib. За рулем находилась женщина. Проверяя документы, у полицейских возникли подозрения, что 33-летняя жительница Черногорска нетрезва.



«Пройти тест на алкоголь дама согласилась, но при этом отрицала употребление спиртного, предположив, что запах алкоголя связан с тем, что ее зацеловал нетрезвый супруг. Подобную версию опьянения за долгие годы службы инспекторы услышали впервые», — говорится в сообщении.



Показание прибора подтвердило подозрение инспекторов. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,81 мг/литр.



Теперь за управление транспортным средством женщина ответит в суде. В соответствии с законодательством ей грозит лишение права управления сроком до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей.



