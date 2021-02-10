Депутаты одобрили поездки детей-«зайцев»

Госдума разрешила детям ездить «зайцами» в общественном транспорте — соответствующие поправки приняты во втором чтении.

Поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.