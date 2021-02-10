Представленный на «Оскар» фильм «Дорогие товарищи!» появился в Wink

Фильм «Дорогие товарищи!» об убежденной коммунистке попал в шорт-лист «Оскара», он представлен в категории «Лучший международный фильм». Посмотреть его можно в видеосервисе Wink.

Действие фильма от режиссера Андрея Кончаловского разворачивается в советском Новочеркасске в 1962 году. На главном городском заводе, люди выходят на забастовку, требуя снижения цен на продукты и повышения зарплат.

Главная героиня Людмила (Юлия Высоцкая) — партийный работник. Она довольна своей жизнью и придерживается коммунистических взглядов. Все меняется, когда власти решают жестко подавить восстание. Ее дочь пропадает без вести, и, пытаясь найти ее, Людмила меняет свое мировоззрение.

Лента Кончаловского, несмотря на неоднозначные и полярные реакции критиков, стала обладателем специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, приза за лучшую режиссуру на Международного кинофестиваля в Чикаго. Сейчас картина претендует на «Оскар».

Историческую драму Кончаловского «Дорогиетоварищи!» можно посмотретьв видеосервисе Wink за 399 рублей. Это стоимость подписок «Суперхиты» или «START». Подписавшись на один из пакетов, пользователям станут доступны также другие фильмы и сериалы.