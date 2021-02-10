Школа сгорела в центре Горно-Алтайска

Жителей Горно-Алтайска в среду утром шокировал пожар в деревянной школе в центре города. Из горящего здания, построенного в 1934 году, эвакуировали более 100 человек.

Как сообщили региональные власти, сообщение о пожаре в МЧС поступило в 9.26. До прибытия первого подразделения были эвакуированы 102 человека, из которых 80 – дети. Пожару был присвоен второй ранг сложности, в тушении задействовано 36 человек и 10 единиц техники.

В пожаре никто не погиб, но, судя по кадрам и видеозаписям, распространяющимся в интернете, школа выгорела практически полностью. Жители в социальных сетях вспоминают, что это здание считалось одной из достопримечательностей города. Во время расширения находящегося рядом национального музея в 2011-2012 годах его хотели снести, но горожане этому воспротивились.

«Пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города», – сообщил прибывший на место пожара глава региона Олег Хорохордин.

В школе учится 195 детей. В ближайшее время администрация города определится со школами, где ученики смогут продолжить обучение.

По предварительным данным МЧС, в качестве причины возникновения пожара в настоящее время рассматривается нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Ученики школы в социальных сетях рассказали, что пожар начался с кабинета технологии и быстро распространился по зданию. Кто-то из детей не успел забрать из кабинетов свои вещи, они сгорели.