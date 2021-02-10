Ведущая «Слабого звена» показала жесткий характер

Ведущая Мария Киселева в программе «Слабое звено» проявила свой жесткий характер, поставив на место комика Ивана Усачева.

В очередном выпуске «Слабого звена» участниками стали актеры «Стендапа». Во втором раунде команда заработала всего 2 тысячи рублей, ответив на многие вопросы неверно. Мария Киселева вступила в диалог с комиками, чтобы выяснить, нужны ли им знания, чтобы шутить.

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Стендапер Иван Усачев попытался рассмешить ведущую, рассказав небольшую часть своего монолога. В то время, как команда смеялась, Киселева была непреклонна. «Это не смешно», — сказала ответила она Усачеву, который был вынужден согласиться с ведущей.

К другим комикам она тоже не проявила теплоты. Почти каждый попал под раздачу. Киселева не отреагировала ни на одну шутку и убедила актеров стендапа в том, что для хорошего юмора нужно быть образованным.

Телеигра «Слабое звено» впервые вышла на канале ОРТ (сейчас Первый канал) в 2001 году. Лицом проекта стала строгая Мария Киселева. Но в 2005 году она ушла в декретный отпуск и в 2006 году игру закрыли. Затем «Слабое звено» выходило на Пятом канале с 2007 по 2008 годы, игру вел Николай Фаменко. В 2020 году права на показ передачи приобрела студия «Студия 2В», а ведущей стала вновь Киселева.