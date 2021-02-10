НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Нелегальную красную икру сожгли в печи иркутского завода

Источник:
Sibnet.ru
241 2

Партию нелегальной красной икры изъяли из оборота в Иркутске и сожгли в печи завода ЖБИ, сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области.

Подозрительную икру изъяли в иркутском магазине «Форелька» в ходе рейда. 13 пластиковых контейнеров с деликатесов невозможно было идентифицировать – на упаковках не было маркировки. Магазин оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Вся обезличенная продукция изъята из оборота и утилизирована путем сжигания в печи на котельной завода ЖБИ в городе Иркутске», – говорится в сообщении ведомства.

Еще по теме
Пиву рассчитают минимальную цену
Власти предложили давать бедным деньги на продукты
Заморозка цен создала риск дефицита продуктов в магазинах
Счетная палата испугалась дефицита продуктов
смотреть все
Экономика #Продукты
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Сенат США запустил процедуру импичмента Трампа
Минсельхоз запросил гастарбайтеров для полевых работ
Депутаты одобрили поездки детей-«зайцев»
Подробности
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
•
Байкал стал ловушкой для космической информации
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Как тебе такое, Маск: Россия построит космический суперкорабль
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Знаменитую водонапорную башню в Новосибирске передадут музею
Сибирь 10.02.2021 14:11
Круглогодичный уличный термальный бассейн построят в Красноярске
Сибирь 10.02.2021 14:09
Опьяневшую от поцелуев мужа даму за рулем лишат прав
Сибирь 10.02.2021 13:52
Ургант пошутил о скандале вокруг зарплаты ученой из Новосибирска
Сибирь 10.02.2021 13:03
Самое популярное
Кофе оказался природным антибиотиком
6239
Китай похоронил танковую промышленность Украины
4320
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
4068
Защита Кляйна попросила остановить следствие на время лечения
3904
Обсуждение (2)
Картина дня
Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Сенат США запустил процедуру импичмента Трампа
Минсельхоз запросил гастарбайтеров для полевых работ
Депутаты одобрили поездки детей-«зайцев»
Актуальные темы
Правила жизни
191
Коронакризис
2164
Экзамены
26
Новая энергетика
80
Человек и компьютер
76
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

а еще оффшоры мешают , дворцы , яхты и зарплаты 5 млн в месяц

Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

all busy

"При этом большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им потребуется...

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...
Sibnet.Ru