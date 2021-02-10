Нелегальную красную икру сожгли в печи иркутского завода

Партию нелегальной красной икры изъяли из оборота в Иркутске и сожгли в печи завода ЖБИ, сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области.

Подозрительную икру изъяли в иркутском магазине «Форелька» в ходе рейда. 13 пластиковых контейнеров с деликатесов невозможно было идентифицировать – на упаковках не было маркировки. Магазин оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Вся обезличенная продукция изъята из оборота и утилизирована путем сжигания в печи на котельной завода ЖБИ в городе Иркутске», – говорится в сообщении ведомства.