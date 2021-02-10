Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Размер административных штрафов за неповиновение силовикам, в том числе на митингах, увеличивается в несколько раз — соответствующий закон Госдума приняла во втором чтении.

Повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии. Размер взыскания за однократное такое нарушение составит для граждан 2-4 тысячи рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тысячи рублей), может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов.

Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

Сейчас штрафы за это составляют: для граждан — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.