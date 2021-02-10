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Эль Фаннинг намекнула на сюжет второй части сериала «Великая» животом

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Эль Фаннинг, исполняющая главную роль в комедии «Великая», опубликовала в Instagram фото, намекающее на сюжет второго сезона сериала.

Фаннинг выложила фото, на котором она показывает свой округлившийся живот. «Готовим для вас что-то особенное», — подписала актриса снимок.

Первый сезон «Великой» завершился тем, что Екатерина узнала о своей беременности. А план императрицы — свергнуть Петра с престола — терпит крах.

Николас Холт, исполняющий в сериале роль Петра, коротко прокомментировал публикацию Фанниг: «Павел». Судя по намекам, весь второй сезон будет сосредоточен на будущем наследнике престола.

Сюжет сериала «Великая» рассказывает о становлении Екатерины II в шуточной форме. Поначалу полная надежд на чистую и светлую любовь девушка быстро разочаровывается в царственном супруге как в человеке и как в правителе и, пока тот, устроив во дворце непрекращающуюся вечеринку, развлекается банкетами, охотой, блудом и унижением подданных, молодая императрица начинает строить планы, как ей самой обустроить Россию.


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