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Женщина в Кузбассе выжила, проведя 10 часов под снегом

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Новокузнецка, очищая крышу на даче, попала под завал снега, провела там 10 часов и выжила, сообщила пресс-служба управления защиты населения и территории города.

В ночь на вторник спасателям поступил звонок: женщина сообщила, что ее взрослая дочь уехала на дачу, чтобы убрать снег с крыши, но не вернулась. Возле домика мать обнаружила только ее машину.

Приехавшие спасатели обнаружили, что с кровли дома сошла снежная масса, и предположили, что женщина находится под ней. После двух часов поиска, когда использовались лишь лопаты и лавинные щупы, спасатели обнаружили шапочку и лестницу. Через некоторое время пострадавшую обнаружили.

Женщина выжила, проведя 10 часов в снежном плену, но находилась в очень тяжелом состоянии. Ее госпитализировали, сейчас она находится в реанимации.

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