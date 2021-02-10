Миронов нашел три способа увеличить пенсии россиян

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить пенсии.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства», — сказал Миронов в интервью Ura.ru.

По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные 2 триллиона рублей, которые, считает депутат, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.

Также политик предложил увеличить с 10% до 22% взносы в ПФР для россиян с доходами более 1 миллиона 465 тысяч рублей в год.

Кроме того, глава «Справедливой России» выразил мнение, что увеличить пенсии можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.