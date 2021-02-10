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Миронов нашел три способа увеличить пенсии россиян

Источник:
Ura.ru
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Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал три способа, благодаря которым, по его мнению, возможно увеличить пенсии.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства», — сказал Миронов в интервью Ura.ru.

По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные 2 триллиона рублей, которые, считает депутат, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.

Также политик предложил увеличить с 10% до 22% взносы в ПФР для россиян с доходами более 1 миллиона 465 тысяч рублей в год.

Кроме того, глава «Справедливой России» выразил мнение, что увеличить пенсии можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.

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Топ комментариев

jeryakob

а еще оффшоры мешают , дворцы , яхты и зарплаты 5 млн в месяц

Maniac.

у нас в Алтайском крае это очень приличная зарплата.

all busy

"При этом большинство россиян считают, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им потребуется...

DYNAMO7294

Видать демографическая ситуация в путенской россии совсем катастрофическая! Раз даже едросы такие меры...
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