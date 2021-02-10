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США весной закроют свое генконсульство во Владивостоке

Источник:
РИА Новости
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Фото: Mike Mozart from Funny YouTube, USA / CC BY 2.0

Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, заявил представитель Министерства иностранных дел России во Владивостоке Андрей Броварец.

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года", — сказал Броварец.

В декабре представитель Госдепа сообщил РИА Новости о закрытии дипведомства, а генконсульство в Екатеринбурге приостановит работу.

По его словам, «это часть усилий по обеспечению безопасных операций» американских дипмиссий в России. Источник агентства также подчеркнул, что никаких действий относительно российских представительств в Соединенных Штатах не планируется.

Представитель МИД выразил надежду, что администрация Байдена пересмотрит это решение. Оно идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами, заключил Броварец.

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