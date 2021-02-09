Беременные получат государственную «зарплату»

Госдума разрабатывает законопроект о сертификатах для беременных женщин, который дает им право на ежемесячную выплату 20 тысяч рублей в течение полутора лет, сообщил депутат парламента и член фракции «Единая Россия» Николай Земцов.

Разработчики полагают, что такая социальная «зарплата» поможет женщинам пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта. Получить такой сертификат россиянку смогут сразу после постановки на учет по беременности, пишет News.ru.

«Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы, по сути, гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период», — пояснил Земцов.

По мнению парламентария, такая поддержка даст «моментальный приток родившихся граждан». Земцов подчеркнул, что государство покажет гражданам, что дети нужны, а женщинам не стоит бояться предстоящего материнства.