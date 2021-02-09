План Дурова: все перейдут в Telegram?

Telegram вырвался в лидеры гонки мессенджеров, заняв первое место по количеству скачиваний среди мобильных приложений в январе 2021 года. Основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге сообщил, что программой на сегодня пользуются более 570 миллионов человек, только за последний месяц база пользователей выросла на 100 миллионов. В чем секрет успеха Telegram и сможет ли он отобрать аудиторию у WhatsApp и других мессенджеров?

Telegram догоняет лидеров

Беспристрастные данные аналитической компании SensorTower подтверждают резкий взлет интереса пользователей к Telegram — в январе 2021 года мессенджер стал самым скачиваемым приложением для Android и занял четвертую строчку в рейтинге для iOS.

За месяц количество установок мессенджера составило 63 миллиона, это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Локальные успехи впечатляют еще сильнее — например, за 2020 год объема трафика мессенджера в России увеличился более чем в 60 раз.

В Москве Telegram догнал по этому показателю WhatsApp, который много лет считается лидером рынка. По подсчетам Дурова, последние семь лет база пользователей мессенджера постоянно росла — ежегодно на 40%, а капитализация платформы выросла до 20 миллиардов долларов.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних семи с половиной лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений»,— уверен основатель Telegram.

Дуров полагает, что ключом к нынешним достижениям стало стремление разработчиков максимально защитить конфиденциальность личных данных. По его словам, команда разработчиков также последовательно улучшала качество и набор функций мессенджера.

Почему Telegram стал популярным

Действительно ли популярность Telegram вызвана лишь «последовательностью разработчиков»? Или для платформы сложились уникальные благоприятные условия, которыми команда Павла Дурова вовремя воспользовалась? Попробуем выделить ключевые факторы успеха российского мессенджера.

Разблокировка властями. Летом 2020 года Роскомнадзор снял требование о блокировке Telegram в России. В результате количество российских пользователей резко выросло и превысило 30 миллионов человек. На фоне противостояния мессенджера и государства платформа также приобрела преданных фанатов, которых привлекло «бунтарство» Дурова.

Конфликт между государством и мессенджером разгорелся летом 2017 года — ФСБ потребовала от Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Мессенджер ответил на это отказом, после чего был заблокирован на территории России по решению суда весной 2018 года. Несмотря на блокировку, приложение продолжило работу.



Свобода от цензуры. WhatsApp в начале 2021 года ужесточил настройки конфиденциальности, после чего пользователи стали массово покидать мессенджер. Twitter заблокировал аккаунт президента США Дональда Трампа, а Amazon, Apple и Google удалили оппозиционную соцсеть Parler. Людям срочно потребовались удобные площадки для общения без цензуры.

Замкнутая экосистема. Telegram превратился в самодостаточную платформу. С помощью разнообразных ботов, каналов, зашифрованных чатов пользователю открыто огромное количество возможностей. Фактически, Telegram первым из программ для переписки стер границу между соцсетью и мессенджером.

Превращение Telegram в одного из лидеров рынка неминуемо повлияет на дальнейшую эволюцию мессенджера. Так, растущие расходы на содержание серверов уже заставили Дурова анонсировать введение монетизации — с 2021 года в мессенджере впервые появятся платные услуги. Кроме этого, Telegram наверняка постарается закрепить успех, чтобы бросить вызов WhatsApp в развивающихся странах.