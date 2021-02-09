Пиву рассчитают минимальную цену

Минфин России обсуждает возможность введения минимальной розничной цены на пиво, такую меру предлагает Союз российских пивоваров.

Бизнес считает необходимым бороться с демпингом со стороны крупных пивоваренных компаний. По мнению членов союза, на рынке много дешевого пива, которое продается по акциям со скидкой, в результате мелкие пивовары разоряются, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка предложили установить минимальную розничную цену на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за литр, ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр, а при продаже на розлив — 85 рублей за литр.

Однако вводить минимальные цены на алкоголь крепостью не более 28% можно будет только после того, как такая возможность будет внесена в договор ЕАЭС. Отмечается, что Минфин уже внес соответствующее предложение в Евразийскую экономическую комиссию.

Вопрос пока обсуждается на уровне экспертов, окончательное решение еще не принято. Разработчики документа уверены, что введение минимальной цены на пиво улучшит качество продаваемого напитка и уменьшит масштабы серого рынка.