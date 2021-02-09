Бузова анонсировала «Грустный трек» сразу после премьеры песни Давы

Ведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram отрывок из будущей песни «Грустный трек», днем ранее ее бывший возлюбленный Давид Манукян (Dava) выпустил композицию «Обнулила нас». Поклонники пары решили, что так они выясняют отношения.

В новой песне Бузова грустит с плюшевым медведем у камина и вспоминает грустный трек, под который она и ее любимый человек когда-то танцевали.

«В нем поет моя душа… Я надеюсь, что Вы меня прочувствуете и поймете», — написала Бузова ксниппету «Грустного трека», отметив, что премьера композиции состоится 11 февраля.

Днем ранее свою новую песню представил публике Dava. В тексте его композиции есть явные намеки на разрыв с Бузовой. Например, «в груди болит, сильней любого перелома» (сразу после расставания с ведущей он получил травму руки).

Поклонники знаменитой пары заподозрили, что композиции Давы и Бузовой посвящены друг другу. Некоторые фанаты предположили, что знаменитости пиарятся на своем расставании. Например, песня Манукяна почти сразу после выхода заняла первую строчку по скачиванию в iTunse и четвертую позицию чарта «ВКонтакте».