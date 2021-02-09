Захарова сравнила украинцев и кроликов

На кроликах экспериментируют меньше, чем на украинцах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Ранее Зеленский заявил, что «украинцы не кролики», поэтому Киев отказывается от закупок российских вакцин от коронавируса и закупает препараты компаний AstraZeneca и Novavax. До конца февраля Украина должна получить 12 миллионов доз этих вакцин.

«На кроликах экспериментируют меньше», — ответила Захарова на своей странице в Facebook, комментируя решение президента Украины и отказ украинского Минздрава официально зарегистрировать российский препарат.

На прошлой неделе научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования российского «Спутника V», подтверждающие его высокую эффективность и безопасность. Результаты одобрили во Всемирной организации здравоохранения.

Помимо России вакцина «Спутник V» одобрена в 20 государствах, ведутся переговоры с другими странами. В частности, российский препарат уже поставляется в Белоруссию, Сербию, Аргентину, Армению.