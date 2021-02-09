Грузовой корабль «Прогресс МС-15» сгорел в атмосфере

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» 9 февраля отстыковался от Международной космической станции и сгорел в атмосфере, сообщает государственная корпорация Роскосмос. Аппарат запустила на орбиту в июле прошлого года.

Грузовик доставил на МКС грузы суммарной массой более 2,5 тонн, необходимые для поддержания работы станции в пилотируемом режиме и реализации программы научно-прикладных исследований.

Миссия корабля завершилась, экипаж МКС загрузил в «Прогресс МС-15» отходы и мусор, подлежащие утилизации. Отмечается, что процедура увода корабля от станции прошла в штатном режиме.

По расчетам службы баллистического обеспечения полета, элементы конструкции космического грузовика упали в несудоходном районе Тихого океана, примерно в 1500 километрах от Новой Зеландии.