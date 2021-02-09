Xiaomi представила новейшую оболочку MIUI

Компания Xiaomi представила новую фирменную оболочку MIUI 12.5 для международного рынка. До этого момента программу тестировали в Китае.

В первую очередь стабильные прошивки станут доступны для смартфонов Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11. Данные модели начнут обновляться во втором квартале 2021 года.

Далее MIUI 12.5 выйдет для Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 and 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и Redmi 9.

Разработчики обещают, что MIUI 12.5 выделяет отличная оптимизация — использование CPU снизилось на целых 22%, а энергопотребление — на 15%. Кроме этого, повысилась плавность работы жестов управления.

MIUI 12.5 позволяет пользователям удалять системные приложения. Производитель обещает, что при желании теперь можно удалить большинство системных приложений за исключением ключевых, которые отвечают за работу системы.