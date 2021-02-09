Стартовали продажи Lada Niva Travel

АвтоВАЗ начал продажи внедорожника Lada Niva Travel, сообщила пресс-служба автопроизводителя. Стоимость автомобиля — от 748 до 906 тысяч рублей.

Lada Niva Travel — рестайлинг модели, известной ранее как Chevrolet Niva. Машина получила новый дизайн экстерьера: новые фары, LED-фонари, боковые молдинги, рельефные накладки на колесные арки, рельефный задний бампер.

Технически автомобиль не изменился. Он будет комплектоваться двигателем 1,7 литра и мощностью 80 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная заявленная скорость — 140 километров в час.

Для автомобиля предусмотрено пять комплектаций и восемь цветов, включая красный металлик «Феерия» и новый зеленый металлик «Амазония», ставший фирменным цветом автомобиля.

Самая дешевая Niva Travel будет стоить 747,9 тысячи рублей. Авто в максимальной заявленной комплектации Luxe Off-road обойдется в 905,9 тысячи рублей. Приобрести внедорожник можно в каждом из 300 российских дилеров Lada, также выбрать и заказать автомобиль с внесением предоплаты можно онлайн.