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Общепиту в Томске разрешили работать по ночам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ограничения по работе предприятий общепита в Томской области в ночное время будут отменены со среды, 10 февраля, сообщил во вторник губернатор региона Сергей Жвачкин.

«Эпидобстановка позволяет нам снять все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов. Раньше они имели право работать до полуночи, теперь никаких временных ограничений нет», – цитирует Жвачкина пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора, еще одна причина – интересы молодежи. С понедельника вузы региона возобновили очное обучение, «а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью», считает Жвачкин.

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