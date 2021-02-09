Общепиту в Томске разрешили работать по ночам

Ограничения по работе предприятий общепита в Томской области в ночное время будут отменены со среды, 10 февраля, сообщил во вторник губернатор региона Сергей Жвачкин.

«Эпидобстановка позволяет нам снять все ограничения по времени работы кафе, ресторанов и ночных клубов. Раньше они имели право работать до полуночи, теперь никаких временных ограничений нет», – цитирует Жвачкина пресс-служба администрации региона.

По словам губернатора, еще одна причина – интересы молодежи. С понедельника вузы региона возобновили очное обучение, «а студенты привыкли жить в студенческой столице страны полноценной жизнью», считает Жвачкин.