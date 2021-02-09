Мужчина погиб во время уборки снега в Томске

Мужчина в Октябрьском районе Томска во время уборки снега сорвался с крыши и погиб, сообщило во вторник СУ СКР по Томской области.

По информации следствия, ЧП в Октябрьском районе случилось в воскресенье: 48-летний мужчина чистил от снега крышу пятиэтажного дома, сорвался и разбился насмерть.

«По предварительным данным, мужчина с товарищами проводил работы на основании заключенного с управляющей компанией договора», – сказано в сообщении. По факту ЧП проводится доследственная проверка.