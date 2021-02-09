НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Мужчина погиб во время уборки снега в Томске

Источник:
Sibnet.ru
311 0
Фото: Павел Комаров

Мужчина в Октябрьском районе Томска во время уборки снега сорвался с крыши и погиб, сообщило во вторник СУ СКР по Томской области.

По информации следствия, ЧП в Октябрьском районе случилось в воскресенье: 48-летний мужчина чистил от снега крышу пятиэтажного дома, сорвался и разбился насмерть.

«По предварительным данным, мужчина с товарищами проводил работы на основании заключенного с управляющей компанией договора», – сказано в сообщении. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Еще по теме
Пожар с пострадавшим произошел в здании Иргиредмета
Школы Новосибирска массово «заминировали»
Восемь человек завалило снегом в Алтайском крае
Школы Красноярского края проверят после сообщений о минировании
смотреть все
Томск #Происшествия #ЧП
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Демократы и республиканцы согласовали импичмент Трампа
Гиперзвуковое оружие станет основой ударной мощи России
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» сгорел в атмосфере
Xiaomi представила новейшую оболочку MIUI
Подробности
•
Байкал стал ловушкой для космической информации
•
Новосибирские авиаторы начали испытания Як-40 с электродвигателем
•
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Общепиту в Томске разрешили работать по ночам
Сибирь 09.02.2021 18:04
Мужчина погиб во время уборки снега в Томске
Сибирь 09.02.2021 16:58
Жительница Тувы заказала убийство восьмилетней девочки ради наследства
Сибирь 09.02.2021 16:29
Защита Кляйна попросила остановить следствие на время лечения
Сибирь 09.02.2021 16:15
Самое популярное
Кофе оказался природным антибиотиком
5987
Китай похоронил танковую промышленность Украины
4057
Михаил Ефремов «исчез» из колонии
3862
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
3521
Обсуждение (0)
Картина дня
Демократы и республиканцы согласовали импичмент Трампа
Гиперзвуковое оружие станет основой ударной мощи России
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» сгорел в атмосфере
Xiaomi представила новейшую оболочку MIUI
Актуальные темы
Дела Навального
202
Бывший СССР
36
Человек и космос
88
Русские машины
36
Климатические войны
43
Как это работает
Шпион, выйди вон: как выключить телеметрию в Office 365
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Россия выслала иностранных дипломатов за участие в акциях
39
Байден пообещал заставить Россию «заплатить за все»
39
Явлинский обвинил Навального в вождизме и популизме
36
Суд над Навальным прервали из-за приступа ветерана
30
Политолог рассказал о брошенном Путину вызове
Sibnet.Ru