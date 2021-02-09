Эксперт моды объяснила, как сочетать цвета года 2021 в одежде

«Освещающий» желтый и «абсолютно серый» стали главными цветами 2021 года, эксперт моды Эвелина Хромченко рассказала, как применять эти цвета в одежде.

Главный цвет года определяют специалисты компании Pantone, мирового авторитета в области цвета. Обычно это бывает один цвет, но в 2021 году выбрали пару.

«Освещающий» желтый и «абсолютно серый» — два независимых цвета, союз которых создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня, говорится в сообщении фирмы Pantone.

Эксперт моды Эвелина Хромченко посоветовала разнообразить гардероб брючными костюмами серого цвета. Они хорошо комплектуются с другими оттенками в отличии, например, от черного. А желтый цвет лучше отдать аксессуарам.

«Самое важное — делать самые большие инвестиции в серые оттенки нынешнего года. Желтые капли должны быть дозированными, в том числе и с точки зрения бюджета, потому что это писк сезона, который через некоторое время стихнет. А хорошая инвестиция в правильный серый костюм будет для вас выгодна», — сказала Хромченко в эфире «Модного приговора».

Как выбирают цвет года

Специалисты Института цвета Pantone изучают и собирают данные по наиболее часто использующимся оттенкам в разных отраслях деятельности людей, анализируя тенденции подиумов Парижа, Милана и Лондона, социальные сети, фотографии улиц и наружной рекламы, выставки, новинки технологий, арт-проекты, гардеробы звезд Голливуда.

Затем проводятся исследования, как тот или иной оттенок влияет на эмоции, поведение, мотивационную сферу, покупательский спрос. Два раза в год специальная комиссия конфиденциально встречается для обсуждения промежуточных выводов.

Pantone выбирает тот цвет, который уже стал популярным. Компания фиксирует имеющиеся тенденции и дает свои рекомендации на основе исследований, а не диктует и не указывает, какой цвет должен быть самым «модным».