Защита мэра Томска Кляйна попросила приостановить производство по делу

Адвокаты арестованного мэра Томска Ивана Кляйна попросили прокуратуру и СКР приостановить производство по делу из-за плохого состояния здоровья подследственного.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел. Срок содержания мэра в СИЗО продлили до 13 марта, но на прошлой неделе его госпитализировали в НИИ онкологии. Сейчас Кляйн знакомится с материалами дела. Адвокаты сообщили, что для этого мэра возят в СК из больницы каждый день.

«Действия сотрудников следственного комитета делают невозможным ни подготовку к операции, ни ее проведение», – написали защитники в своем Telegram-канале.

По данным адвокатов, Кляйну показана срочная полостная операция, поскольку у него выявлено новообразование. На этом настаивают врачи, потому что жизнь мэра без поперации находится под угрозой. Сам Кляйн сообщил адвокатам, что условием проведения показанной ему операции ставится завершение процедуры ознакомления с материалами дела.

«Обвиняемый не может, по его словам, знакомиться с материалами дела быстрее, поскольку это лишает его права на полноценное изучение уголовного дела и надлежащую подготовку к защите. Подписывать протокол ознакомления с материалами уголовного дела без фактического ознакомления Кляйн не желает, несмотря на имеющуюся угрозу для жизни», – сказано в сообщении адвокатов.

По информации защиты, объем уголовного дела составляет 17 томов, каждый из которых состоит примерно из 250 листов. Адвокаты обратились в СКР и прокуратуру с просьбой дать оценку законности таких действий следователей и приостановить производство по делу в связи с состоянием здоровья подследственного.